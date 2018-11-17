وفاة الممثل التونسي حاتم بالرابح

تونس(صدى):

اعلنت وزارة الثقافة التونسية رحيل الفنان حاتم بالرابح عن عمر ٤٥ عاما، أمس الجمعة بعد صراع مع المرض، ونعت الراحل في بيان رسمي اكدت من خلاله حزن الوسط الفني والثقافي في تونس على الرحيل المفاجئ للممثل القدير.

وعرف بالرابح بتقديم الكثير من الاعمال خاصة في الدراما التليفزيونية كما ترك رصيدا مميزا في كل من السينما والمسرح ومن اشهر أعماله مسلسلات ” الأيام كيف الريح ” و ” حكم الأيام ” و ” من أيام مليحة ” و ” الخطاب على الباب ” الذي اشتهر فيه بشخصية ” إلياس ” ، وفيلمي ” صيف حلق الوادي ” و ” رقصة الريح ” ، كما له العديد من الأعمال المسرحية المعروفة.