إقطع الشك باليقين .. 5 حيل تكشف حظرك على ” واتساب”

وكالات (صدى):

كثيراً ما يساورك الشك في أن أحد الأشخاص قد حظرك على موقع التراسل الفوري ” واتساب ” بعدما شعرت بالتجاهل من جانبه ، وبينما لا يتيح التطبيق التأكد من هذا إلا أن هناك 5 حيل يمنك من خلالها الوصول إلى الحقيقة .

ويعتبر أخر ظهور للشخص على ” واتسآب” طريقة سهلة للمبتدئين إلا أنها غير مؤكدة لأن المستخدم يمكنه إخفاء أخر ظهور له أمام جهات الإتصال ، بينما تعتبر صورة الملف الشخصي أكثر دقة لأنها لن تظهر أمامك في حالة الحظر .

كما يمكنك إكتشاف الحظر بسهولة إذا لم تظهر علامة ” الإتصال الصوتي ” عند فتح المحادثة مع الطرف الآخر ”

ويعد تغير لون علامة الإختيار دليل أخر على الحظر حيث لن تتغير العلامة إلى اللون الأزرق في حالة الحظر، ويجب الأخذ في الإعتبار أن المستخدم من الممكن أن يكون غير متصل بالإنترنت .

أما الحيلة الأخيرة والأدق فهي مراسلة الشخص عبر المحادثات الجماعية فإذا وصلت رسالتك وقرأها بينما لم يقرأها على المحادثة الشخصية فهذا دليل واضح على حظرك لأن المحادثات الجماعية لا توفر ميزة إيقاف مؤشرات الرسائل .