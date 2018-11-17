تخلصي من اصفرار المخدات والمراتب نهائيا بهذه الطرق البسيطة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعتبر البقع الصفراء في المخدات و المرابت البيضاء، واحدة من أهم المشاكل التي تواجه دائما ربة المنزل أثناء نظافة منزلها حيث تعد البقع الصفرار من البقع الصعبة العنيدة التي يصعب إزالتها و التخلص منها لإستعادة بياض المفروشات و الملابس مرة أخرى ، ويعتبر إهمال النظافة و عدم الغسيل بانتظام ما يزيد من تثبيت تلك البقع لتزيد صعوبتها أكثر .

وهذه عدد من الطرق الهامة تساعد السيدات على التخلص نهائيا من إصفرار المخدات و المراتب لتصبح جديدة تماما.

طرق إزالة البقع الصفراء من المخدات و المراتب البيضاء و الحفاظ عليها ناصعة البياض :

– كما سبق وذكرنا فإن عدم النظافة وغسيل المفروشات بانتظام هو سبب رئيسي في تلك العلامات الصفراء، و لذلك يمكن غسل المخدات باستخدام برنامج المفروشات في الغسالة الاتوماتيك،وذلك في حالة كام حجمها يسمح بأن تدخل في الغسالة أما إذا كانت المخدة أكبر حجما أو في حالة المراتب، فإنه يتم تغطيتها دائما بأكياس مخصصة لكي يتم نزعها عنها و غسل تلك الأغطية باستمرارفي الغسالة.

– بعد نزع الغطاء عن المخدة او المرتبة يتم تجهيز كوب ماء فاتر و يضاف اليه ربع كوب كلور مع المسحوق و تدعك المخدة او المرتبة جيدا باستخدام ذلك الخليط ثم تمسح باستخدام فوطة مبللة بالماء ثم تترك في الهواء تحت المروحة حتى تجف تماما و يعاد تغطيتها بالكيس الخاص بها مرة أخرى.

– ولإزالة البقع الصفراء يمكن تحضير وصفة أخرى و هي اضافة 3 ملاعق من البيكنج صودا الى ماء فاتر و المسحوق و يتم دعك المراتب و المخدات بها ثم شطفها بالماء و تركها لتجف ثم تغطيتها .

– يجب الحرص على غسل المراتب و المخدات بهذه الطريقة ثلاث مرات في السنة على الأقل .

– يجب مراعاة عدم استخدام الماء الساخن في عملية إزالة البقع الصفراء، حيث أن الماء الساخن يعمل على ثبيت البقع .

– يجب الحرص على تعريض المخدات و المراتب و بقية المفروشات باستمرار إلى أشعة الشمس حتى تضمن سلامتها من الإصابة بالحشرات الصغيرة و الجراثيم و الحفاظ عليها لأطول فترة .