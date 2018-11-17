مدير شركة يوزع ” أسلحة ” كهدايا لموظفيه
فى خطوة غريبة من نوعها قرر رجل الأعمال الأمريكي ” بن ولفغرام ” الشريك في شركة Ben shot المتخصصة في المنتجات الزجاجية منح موظفيه البالغ عددهم 16 موظف ” مسدسات ” كهدية في عيد الميلاد .
ويهدف رجل الأعمال بهذه الخطوة أن يكون موظفيه أمنون وسعداء ورفض أن يعطيهم مكافأت مالية قائلاً : ” سيستخدمون النقود في دفع الفواتير بينما سيكون المسدس لحمايتهم الشخصية ” .
وعلى الرغم من أن الموظفين لم يستخدموا السلاح قط في حياتهم إلا أنهم قبلوا الهدية بينما رفض إثنان منهم إستلامها لحين دراسة دورات متخصصة في سلامة السلاح ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34838 ] نشر منذ 1 ساعة
🔫🔫🔫🔫🔫🔫 مديرها كذا👍👍👍👍
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34838 ] نشر منذ 1 ساعة
🔫🔫🔫🔫🔫🔫مديرهم كذا👍👍👍👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58553 ] نشر منذ 41 دقيقة
لا استبعد ان يزعل على المدير احدهم ، ويجرب المسدس فيه ,,