مدير شركة يوزع ” أسلحة ” كهدايا لموظفيه

واشنطن(صدى):

فى خطوة غريبة من نوعها قرر رجل الأعمال الأمريكي ” بن ولفغرام ” الشريك في شركة Ben shot المتخصصة في المنتجات الزجاجية منح موظفيه البالغ عددهم 16 موظف ” مسدسات ” كهدية في عيد الميلاد .

ويهدف رجل الأعمال بهذه الخطوة أن يكون موظفيه أمنون وسعداء ورفض أن يعطيهم مكافأت مالية قائلاً : ” سيستخدمون النقود في دفع الفواتير بينما سيكون المسدس لحمايتهم الشخصية ” .

وعلى الرغم من أن الموظفين لم يستخدموا السلاح قط في حياتهم إلا أنهم قبلوا الهدية بينما رفض إثنان منهم إستلامها لحين دراسة دورات متخصصة في سلامة السلاح ” .