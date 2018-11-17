” الفيفا ” يبيع حقوق المونديال لمستثمرين علي صلات وطيدة في المملكة

نواف السالم(صدى):

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الفيفا يبيع لمستثمرين حقوق المونديال علي صلات وطيدة في المملكة بقيمة 25 مليار دولار.

وعرضت مجموعة من المستثمرين على ” فيفا ” ضخ استثمارات قدرها 25 مليار دولار لإقامة بطولة جديدة هي بطولة كأس أمم العالم وتطوير بطولة كأس العالم للأندية.

وشملت الاتفاقية أشياء أخرى، منها شراء حقوق كأس العالم ومحفوظات وأفلام ومقاطع مصورة متنوعة.

وأشارت تقارير إلى أنه سيتم بيع حقوق المونديال لمستثمرين جدد على صلات وطيدة بالمملكة، ومن المقرر أن يقدم فريق العمل اقتراحاته خلال الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للفيفا في ميامي بالولايات المتحدة في 14 و15 مارس المقبل.