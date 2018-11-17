مفاجأة: اكتشاف طريقة سهلة لإختراق البصمة الإلكترونية

واشنطن(صدى):

اكتشف باحثون من جامعة نيويورك طريقة يمكن من خلالها خداع جهاز البصمة الذكي بنسبة نجاح تصل إلى 5:1 بالمقارنة بـ1000:1 قبل الإكتشاف الأمر الذي يهدد عدد متزايد من الأجهزة والهيئات وقواعد البيانات واسعة النطاق .

ووفقاً لموقع TNW المعني بأخبار التكنولوجيا فإن الفكرة تعتمد على ما يمكن تسميته بـ”المفتاح الرئيسي ” حيث اكتشف الباحثون أن تقنيات الذكاء الإصطناعي يمكنها تكوين قاعدة بيانات يمكنها تكوين بصمة قادرة على إختراق بصمة المستخدم .

وحذرت الدراسة من أن ابتكار كهذا يسمح للقراصنة الإليكترونيين بإختراق قواعد البيانات السرية بسهولة .