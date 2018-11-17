مفاجأة: اكتشاف طريقة سهلة لإختراق البصمة الإلكترونية
اكتشف باحثون من جامعة نيويورك طريقة يمكن من خلالها خداع جهاز البصمة الذكي بنسبة نجاح تصل إلى 5:1 بالمقارنة بـ1000:1 قبل الإكتشاف الأمر الذي يهدد عدد متزايد من الأجهزة والهيئات وقواعد البيانات واسعة النطاق .
ووفقاً لموقع TNW المعني بأخبار التكنولوجيا فإن الفكرة تعتمد على ما يمكن تسميته بـ”المفتاح الرئيسي ” حيث اكتشف الباحثون أن تقنيات الذكاء الإصطناعي يمكنها تكوين قاعدة بيانات يمكنها تكوين بصمة قادرة على إختراق بصمة المستخدم .
وحذرت الدراسة من أن ابتكار كهذا يسمح للقراصنة الإليكترونيين بإختراق قواعد البيانات السرية بسهولة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58553 ] نشر منذ 2 ساعتين
المستريح اللي ماله باالبصمات اي علاقه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34838 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخارجنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34838 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخارجنا