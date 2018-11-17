الذهب يقفز 1% بسبب توقعات زيادة أسعار الفائدة

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1% ، وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى 1225.29 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من نوفمبر، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7% عند 1221.71 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع مرتفعا أكثر من 1% وهو أفضل أداء له في خمسة أسابيع، مع هبوط الدولار بعد أن أدلى مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفدرالي بتعليقات حذرة بشأن توقعات زيادات أسعار الفائدة في حين صعدت العقود الأمريكية للذهب 8 دولارات، أو 0.7%، لتبلغ عند التسوية 1223 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز البلاديوم 1.7% إلى 1176.20 دولار للأوقية، منهيا الأسبوع على مكاسب تزيد عن 5%.

وفي وقت سابق من الجلسة سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 1185.40 دولار للأوقية، مقتربا من مستوى التعادل مع الذهب، للمرة الأولى في 16 عاما.