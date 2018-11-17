طرق حفاظ أنجلينا جولي على رشاقتها

واشنطن(صدى):

أفصح المدرب الشخصي للممثلة الشهيرة أنجلينا جولي، جونار بيترسون، عن نوعية التمارين الرياضية التي تمارسها وطريقة توزعها على أيام الأسبوع؛ لكي تحافظ على رشاقتها بهذا الشكل الرائع الذي تظهر به دومًا.

وأوضح ” بيترسون ” أن ” أنجلينا ” تقسم تدريباتها على أيام الأسبوع، ففي يوم الاثنين تدرب عضلات القدم والظهر والذراعين، ويوم الثلاثاء تمارين مخصصة للكتف والصدر والبطن، وتمارين القلب تتوزع على 15 دقيقة تمارسهم الممثلة على جهازين مختلفين، مخصصين لمثل هذه التدريبات.

وأشار إلى أنها تمارس تمارين تتوزع على القوة وتنشيط عمل القلب والأوعية الدموية؛ فهي تؤدي مجموعتين إلى ثلاث مجموعات من التمارين يوميًا، تتكون الواحدة منها من 10 إلى 15 تكرار لعشرة تمارين في الجلسة الواحدة.