6 حيل تجعل زوجك يلبي كل طلباتك

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قالت شيرين عاطف، خبيرة العلاقات الإنسانية ، تشكو بعض النساء من تعمد الزوج لعدم تلبية طلباتها، وأحيانا كثيرة تحدث مشكلات وصدامات بسبب ذلك.

وتؤكد شيرين ، أن أحيانا كثيرة يرفض الزوج طلبات زوجته، إن لم تجيد اختيار الوقت المناسب للحديث معه، وطلب ما تريده منه، يرفض أي طلب حتى وإن كان يستطيع تنفيذه من باب العناد والغضب.‏

وتقدم شيرين أهم النصائح لاختيار الوقت المناسب للحديث إلى زوجك، وجعله يلبي كل طلباتك ، ومنها :

– إياك وطلب أي شيء من زوجك عند عودته من عمله، خاصة إذا لاحظت أنه عائدا مجهدا أو مهموما، فقد يعني ذلك أن لديه ‏مشكلات في عمله، لذلك لابد أن تؤجلي طلباتك لوقت آخر، وأن تحاولي ‏التخفيف عنه أولا.‏

إ- ذا أردت الحصول على ما تريدين، وألا يرد زوجك طلبك، فعليك أولا ‏توفير ما يريده، حيث أن تلبية رغباته هي جزء من حصولك على رغباتك.

ا – حرصي على ألا تطلبي من زوجك أي شئ أمام الأولاد، أو أمام أي فرد ‏من عائلتكما.‏

– قبل أن تطلبي أي شيء من زوجك، سواء لنفسك كملابس أو مكياج، أو حتى للبيت، أو لأحد الأبناء، فعليك مراجعة ميزانية البيت أولا، حتى لا تثقليه ‏بطلباتك، وحتى لا يشعر بعدم تحملك للمسئولية.‏

– ابتعدي عن مقارنة ما تريدينه بما عند إحدى قريباتك أو صديقاتك، فهذا من شأنه أن يشعر زوجك بالتقليل منه.‏

– لا تجعلي أبنائك وسيلة ضغط على زوجك لتلبية طلباتك، فهذه الوسيلة من شأنها أن تضعف الروابط بينكما.‏