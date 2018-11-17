6 حيل تجعل زوجك يلبي كل طلباتك
قالت شيرين عاطف، خبيرة العلاقات الإنسانية ، تشكو بعض النساء من تعمد الزوج لعدم تلبية طلباتها، وأحيانا كثيرة تحدث مشكلات وصدامات بسبب ذلك.
وتؤكد شيرين ، أن أحيانا كثيرة يرفض الزوج طلبات زوجته، إن لم تجيد اختيار الوقت المناسب للحديث معه، وطلب ما تريده منه، يرفض أي طلب حتى وإن كان يستطيع تنفيذه من باب العناد والغضب.
وتقدم شيرين أهم النصائح لاختيار الوقت المناسب للحديث إلى زوجك، وجعله يلبي كل طلباتك ، ومنها :
– إياك وطلب أي شيء من زوجك عند عودته من عمله، خاصة إذا لاحظت أنه عائدا مجهدا أو مهموما، فقد يعني ذلك أن لديه مشكلات في عمله، لذلك لابد أن تؤجلي طلباتك لوقت آخر، وأن تحاولي التخفيف عنه أولا.
إ- ذا أردت الحصول على ما تريدين، وألا يرد زوجك طلبك، فعليك أولا توفير ما يريده، حيث أن تلبية رغباته هي جزء من حصولك على رغباتك.
ا – حرصي على ألا تطلبي من زوجك أي شئ أمام الأولاد، أو أمام أي فرد من عائلتكما.
– قبل أن تطلبي أي شيء من زوجك، سواء لنفسك كملابس أو مكياج، أو حتى للبيت، أو لأحد الأبناء، فعليك مراجعة ميزانية البيت أولا، حتى لا تثقليه بطلباتك، وحتى لا يشعر بعدم تحملك للمسئولية.
– ابتعدي عن مقارنة ما تريدينه بما عند إحدى قريباتك أو صديقاتك، فهذا من شأنه أن يشعر زوجك بالتقليل منه.
– لا تجعلي أبنائك وسيلة ضغط على زوجك لتلبية طلباتك، فهذه الوسيلة من شأنها أن تضعف الروابط بينكما.
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