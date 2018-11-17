فضائح أيمن نور لا نهاية لها.. أوقف برنامجا على ” الشرق ” الإخوانية لمهاجمته إسرائيل

طلال الضوي(صدى):

مازال الإخواني أيمن نور يغرق في فضائحه يوما بعد يوم، إذ كشف أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، فضائح جديدة بشأن السياسة التى يتبعها نور داخل القناة.

وصرح خالد إسماعيل أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، بأن أيمن نور أقدم على وقف برنامجا بالقناة الإخوانية لأنه تضمن هجومًا على إسرائيل.

وأشار إلى أن أيمن نور أوقف البرنامج حينها بدعوى أن مقدم البرنامج سيقدم برنامجًا جديدًا، وهو ما ثبت كذبه فيما بعد ليكشف علاقة أيمن نور بإسرائيل.

وهكذا تتوالى فضائح الهارب المرتزق أيمن نور، بشكل متواصل ومستمر، في الوقت الذي لا تزال الخلافات القائمة بينه وبين كوادر الجماعة الإخوانية.

ويرى إخوانيون منشقون أن أيمن نور مفروض على جماعة الإخوان من القوى الممولة خاصة قطر، وتطبيعه مع إسرائيل يأتى ضمن هذا السياق، فهي استراتيجية معلنة لقطر بطبيعة الحال.