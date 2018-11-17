أمجد طه: يقولون ” سي أي إيه ” و أردوغان وميركل.. في النهاية الكلمة للسعودية
استنكر أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، اليوم السبت، كثرة القيل والقال فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي.
وقال طه في تغريدة له : ” يلفقون تقارير، ويزيفون أخبار، ويقولون قالت CIA وقال الكونغرس وقالت فرنسا وقال اردوغان وقالت مريكل..في النهاية الكلمة الأخيرة للمملكة العربية السعودية ” .
وأضاف : ” سيقول الاتحاد الأوروبي وستعلق تركيا و في النهاية جميعهم كالصغار يجلسون ليستمعوا لحكم محكمة الرياض ” .
اقرأ أيضًا:
اترك تعليقاً