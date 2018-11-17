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أمجد طه: يقولون ” سي أي إيه ” و أردوغان وميركل.. في النهاية الكلمة للسعودية

أمجد طه: يقولون ” سي أي إيه ” و أردوغان وميركل.. في النهاية الكلمة للسعودية
لندن(صدى):

استنكر أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، اليوم السبت، كثرة القيل والقال فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي.

وقال طه في تغريدة له : ” يلفقون تقارير، ويزيفون أخبار، ويقولون قالت CIA وقال الكونغرس وقالت فرنسا وقال اردوغان وقالت مريكل..في النهاية الكلمة الأخيرة للمملكة العربية السعودية ” .

وأضاف : ” سيقول الاتحاد الأوروبي وستعلق تركيا و في النهاية جميعهم كالصغار يجلسون ليستمعوا لحكم محكمة الرياض ” .

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