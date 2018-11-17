ضاحي خلفان: أعوذ بالله من شر دولة طغى فيها إدارة شؤونها ” الحمدين “

أبوظبي(صدى):

شن ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم السبت، هجومًا على تنظيم الحمدين، مؤكدًا أنه لا مجال لعودة العلاقات مع قطر ،إلى أن ينتهي نظام الحمدين.

وقال خلفان في تغريدة له : ” والله إن التاريخ يسجل حقبة زمنية لقطر ،أسوأ حقبة في تاريخ الجزيرة العربية منذ أن تنفس البشر فيها الهواء على هذه الارض” ،مضيفًا : ” أعوذ بالله من شر دولة طغى فيها ادارة شؤونها الحمدين ” .

وعن محاولات قطر الفاشلة في تشويه صورة المملكة ، أضاف : ” الفاشل يسعى لإفشال غيره مقولة تنطبق على نظام الحمدين ” .