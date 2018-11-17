زار ابنتهم في منتصف الليل فقتلوه بـ ” المنجل “

نيودلهي(صدى):

لقي مراهق هندي يبلغ من العمر 16 عاما ، مصرعه، إثر طعنه بمنجل زراعي، بعد تسلله إلى منزل حبيبته في منتصف الليل.

وتفصيلا، كان الفتى قد تسلل إلى داخل منزل حبيبته منتصف الليل، بينما رصد أحد أفراد العائلة وجوده، وأخذ بعدها بالصراخ منبها سكان البيت، وخلال ثوان معدودة أحاط 3 من أفراد العائلة بالضحية وباغته أحدهم بضربة وحشية بالمنجل، حتى أرداه قتيلا.

وزعم والد الفتاة عقب اعتقاله بأن الضحية كان يتحرش بابنته في الآونة الأخيرة، في حين أكد معظم سكان القرية علمهم بالعلاقة العاطفية التي كانت بين المراهق المغدور والفتاة.