بعد مرور 50 يومًا على اختفاءه.. المعارضة القطرية تطالب بكشف مصير خالد الهيل

طلال الضوي(صدى):

فتحت المعارضة القطرية ،النار على تنظيم الحمدين، وسط التعتيم الإعلامي، والصمت المثير للريبة، بشأن اختفاء المتحدث باسم المعارضة خالد الهيل.

وقالت المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” خمسون يوما مرت على اختفاءه، والمجتمع الدولي صامت ،أين الاعلام الحر، أين الحقوقيين و دعاة الحرية ” .

ودعت المعارضة القطرية الجميع لوقفة تضامنية، من خلال وسم عنوانه ” الشهيد خالد الهيل ” ، للمطالبة في كشف مصيره.

ويفتح ملف اختفاء خالد الهيل، الذى كان دائمًا ما يفضح ممارسات النظام القطري، ويكشف إرهابه، ملف اختفاء القطريين، سواء المواليين للنظام القطري، أو المعارضين له.

ويعد الهيل، من أكثر من فضحوا تنظيم الحمدين، وكشفوا انتهاكاته ضد الشعب القطري، وتآمره ضد الدول العربية، ساعيًا لحشد الرأي العام القطري ضده.

ويأتي التعتيم الإعلامي من قبل إعلام الحمدين ،وقناته المحرضة ” الجزيرة ” ،في الوقت الذي جعلت شغلها الشاغل هو قضية جمال خاشقجي، مستمرة في أكاذيبها، مدعية أنها تبحث عن الحقيقة، في محاولات فاشلة لتشويه صورة المملكة، والتشكيك، عبر بث الأكاذيب والسموم على شاشتها.