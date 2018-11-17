في أول خرق للتهدئة.. الحوثيون يستهدفون عددا من المصانع في الحديدة
خرقت ميليشيا الحوثي الإرهبية، الهدنة غير المعلنة والمؤقتة ، وقامت بتصفية عددًا من المصانع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة اليمنية.
وأوضح العقيد أحمد الجحيلي ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة، أن الميليشيات استهدفت بمدفعية ” الهوزر ” مصانع الألبان وثلاجة المخلافي، ومصانع أخرى مما أسفر عن إحراقها وتدميرها.
وأكد أن الميليشيات تنفذ عمليات انتقامية ،تهدف إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية، قائلا : ” تسعى المليشيات عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21162 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهدنه مع الخونه خطاء كبير لا يجب ان يثق الجيش بعملاء ايران لانهم ناس بلا عقل ولا فكر
بل يجب الاستمرار في القتال حتى يتم القضاء عليهم