في أول خرق للتهدئة.. الحوثيون يستهدفون عددا من المصانع في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

خرقت ميليشيا الحوثي الإرهبية، الهدنة غير المعلنة والمؤقتة ، وقامت بتصفية عددًا من المصانع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضح العقيد أحمد الجحيلي ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة، أن الميليشيات استهدفت بمدفعية ” الهوزر ” مصانع الألبان وثلاجة المخلافي، ومصانع أخرى مما أسفر عن إحراقها وتدميرها.

وأكد أن الميليشيات تنفذ عمليات انتقامية ،تهدف إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية، قائلا : ” تسعى المليشيات عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية ” .