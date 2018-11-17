مفتي ينتقد الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف: ” غير جائز شرعًا “

أماني الغامدي(صدى):

أكد رئيس هيئة الإفتاء الجزائري الشيخ بن حنفية العابدين، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف،غير جائز شرعا، ولا يعبر عن محبة المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال العابدين: ” هذا الاحتفال، لا يصح أن يكون تعبيرا عن محبة المسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة تقتضي الطاعة والمتابعة ” .

وأضاف: ” إن الاحتفال بالمولد لم يفعله السلف الصالح، ولو كان ذلك مما يعظم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما يبرهن به على محبته، كيف لا يهتدون إليه؟ لا الصحابة، ولا من بعدهم من التابعين، وتابعيهم، ولا فعله من جاء من بعدهم ” .