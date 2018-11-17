بيتزي يتحدث عن النقطة السلبية في مواجهة اليمن
أكد خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه لم تكن هناك سلبيات في مواجهة الأخضر واليمن الودية، سوى إصابة ياسر الشهراني.
وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ” فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب بشكل كامل، سعيد بأداء اللاعبين والنتيجة، رغم أن هذا اللقاء مجرد إعداد لنهائيات كأس آسيا ” .
وأضاف: ” على المستوى الفني، لم تكن هناك أي سلبيات، كوننا الفريق الذي سيطر على معظم مجريات المباراة ” .
وفاز المنتخب الأخضر على نظيره اليمني، بنتيجة 1-0، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس أمم آسيا بالإمارات 2019.
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