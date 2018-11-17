بيتزي يتحدث عن النقطة السلبية في مواجهة اليمن

ماجد محمد(صدى):

أكد خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه لم تكن هناك سلبيات في مواجهة الأخضر واليمن الودية، سوى إصابة ياسر الشهراني.

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ” فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب بشكل كامل، سعيد بأداء اللاعبين والنتيجة، رغم أن هذا اللقاء مجرد إعداد لنهائيات كأس آسيا ” .

وأضاف: ” على المستوى الفني، لم تكن هناك أي سلبيات، كوننا الفريق الذي سيطر على معظم مجريات المباراة ” .

وفاز المنتخب الأخضر على نظيره اليمني، بنتيجة 1-0، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس أمم آسيا بالإمارات 2019.