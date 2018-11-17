بالفيديو.. المطلق داعيًا المصلين لأداء النافلة بالمنزل: لا تُعطلوا الناس

علي القحطاني(صدى):

دعي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق إلى أداء صلاة النافلة في السيارة أو في المنزل لعظم أجرها.

وقال المطلق : ” بعض المصلين يأتي للصلاة متأخرًا، ويغلق الطريق على الناس بإيقاف سيارته، ويظل في المسجد بعد انتهاء الصلاة، ويطيل المكوث فيه متشاغلاً بأداء النوافل والذكر، بينما هو يعطل الناس في الخارج، ويثير غضبهم.

وأوضح أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أداء صلاة النافلة في البيت بـ25 صلاة، والنافلة في المسجد بصلاة واحدة فقط.