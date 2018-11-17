  • الجمعة 16

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. ” مسعف ” يفجع بمصرع شقيقه وابنه خلال مباشرته لحادث بالقريات

” مسعف ” يفجع بمصرع شقيقه وابنه خلال مباشرته لحادث بالقريات

” مسعف ” يفجع بمصرع شقيقه وابنه خلال مباشرته لحادث بالقريات
علي العنزي(صدى):

تفاجأ المسعف ” بدر مد الله الشراري ” ، يعمل بمركز إسعاف القريات التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، اليوم الجمعة، بوفاة بعض من أقربائه في حادث أثناء فترة عمله بمحافظة القريات .

وأفادت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، بورود بلاغ من قبل الدفاع المدني عند الساعة 20:31، عن وجود حادث أمام كلية البنات في محافظة القريات، ما أسفر عن وفيات وإصابات.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أنه تم ترحيل البلاغ لفرقتين إسعافيتين إحداها بقيادة المسعف ” بدر مد الله الشراري ” ، والتي وصلت في 20:41، وتبين لها بعد فرز الحالات، وجود أربع حالات إحداهما لشقيقه ” متوفى ” ، وأخريان لأبناء شقيقه توفي أحدهما وأصيب الآخر بإصابات متوسطة الخطورة، بينما توفيت الحالة الرابعة.

وأكدت ” الهيئة ” ، على نقل جميع الحالات بعد تدعيم الموقع بفرق إضافية لطوارئ مستشفى القريات العامّ .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1410 ] نشر منذ 31 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر ذويهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *