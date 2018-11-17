” مسعف ” يفجع بمصرع شقيقه وابنه خلال مباشرته لحادث بالقريات

علي العنزي(صدى):

تفاجأ المسعف ” بدر مد الله الشراري ” ، يعمل بمركز إسعاف القريات التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، اليوم الجمعة، بوفاة بعض من أقربائه في حادث أثناء فترة عمله بمحافظة القريات .

وأفادت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، بورود بلاغ من قبل الدفاع المدني عند الساعة 20:31، عن وجود حادث أمام كلية البنات في محافظة القريات، ما أسفر عن وفيات وإصابات.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أنه تم ترحيل البلاغ لفرقتين إسعافيتين إحداها بقيادة المسعف ” بدر مد الله الشراري ” ، والتي وصلت في 20:41، وتبين لها بعد فرز الحالات، وجود أربع حالات إحداهما لشقيقه ” متوفى ” ، وأخريان لأبناء شقيقه توفي أحدهما وأصيب الآخر بإصابات متوسطة الخطورة، بينما توفيت الحالة الرابعة.

وأكدت ” الهيئة ” ، على نقل جميع الحالات بعد تدعيم الموقع بفرق إضافية لطوارئ مستشفى القريات العامّ .