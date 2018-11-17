سليمان الراجحي لرواد الأعمال: الشخص العصامي يستمر في المحاولة حتى يصل

علي القحطاني (صدى):

” الشخص العصامي الذي لديه عزيمة قوية يستمر في المحاولة حتى يصل ” ، وجه رجل الأعمال سليمان الراجحي، هذه الكلمات لجميع رواد الأعمال.

وتابع أن رائد الأعمال عليه أن يتحلى بقوة الإرادة والإصرار للوصول لأهدافه، مؤكدًا أنه ستأتي إخفاقات ودعوات من النفس للتوقف، موضحًا: ” كثير من الناجحين يتذكرون لحظات الفشل، ونشروها حتى تكون دروسًا لهم وللآخرين ” .

واختتم: ” قد ينال الإنسان خبرة ممتدة في عمل ما، لكن يظل متعلقًا بطموحات أخرى، فلا مانع من إحداث تغييرات في مسيرة عمله؛ ليجمع بين قوة الخبرة وقوة الرغبة ” .