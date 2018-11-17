بالفيديو.. جاموس يقاوم مجموعة من الأسود في محاولة لافتراسه

كيب تاون(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو صوره أحد زوار حديقة ” كروجر الوطنية ” بجنوب أفريقيا، حيث وثق مهاجمة مجموعة من الأسود الشرسة ” جاموس ” كان متواجد داخل الحديقة.

وأظهر ” الفيديو ” ، أن الأسود بدأت الهجوم بسحب الجاموس والتسلق فوق قمته، مستخدمين قوتهم الهائلة في احتجاز الجاموس أسفلهم، وما لبث الجاموس أن حاول مقاومة الهجوم وإصدار أصوات استغاثة، ولكن سرعان ما باءت محاولتها بالفشل، وأصبح فريسة سهلة لقطيع الأسود الفتاك .

وبين ” الفيديو ” ، الأسود والتي وقفت فوق قمة ” الجاموس ” بعد أن أصبحت جثة هامدة مفتخرين بقوتهم، محيطين بها من جميع الجهات استعداداً لهذه الوليمة الهائلة.

وقال راصد الفيديو: ” كنت في طريقي إلى مستوطنة سابي السفلى، شاهدت لبؤة على جانب الطريق، وثلاثة جاموس على الجانب الآخر بالقرب من النهر، بمجرد أن رأت اللبؤة الجاموس بدأت المطاردة، لم أشاهد تصميم للبقاء على قيد الحياة مثلما رأيته في تلك ” الجاموس ” ، إنه حقاً مشهد صعب.