إغلاق خيمة التسوق بمهرجان بارق الشتوي بسبب الأسلاك المكشوفة

أبها(صدى):

علقت بلدية محافظة بارق، اليوم الجمعة، على ما تم تداوله أمس الخميس، حول إغلاق مهرجان بارق الشتوي، بإقفال خيمة التسوق حتى يستكمل جميع الملاحظات حفاظًا على سلامة مرتادي مهرجان التسوق.

وأوضحت ” البلدية ” ، أنه بالإشارة إلى ما تم ملاحظته على خيمة التسوق من وجود مخالفات في السلامة للمتسوقين من ترك أسلاك مكشوفة، وألعاب غير آمنة وعدم تغطية جميع الأسلاك وعزلها، تم تشكيل لجنة من البلدية والدفاع المدني، رأت إقفال الخيمة حتى إنهاء جميع الملاحظات، وإعادة افتتاحه بعد ذلك.