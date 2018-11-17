أجياد.. القبض على 3 بنجاليين امتهنوا سرقة بني جلدتهم

نايف السالم(صدى):

ضبطت شرطة محافظة أجياد، ثلاثة وافدين بنجاليين، يسلبون المارة من بني جلدتهم، في مواقع متفرقة بمنطقة المسفلة.

وفي التفاصيل، تلقى مركز شرطة أجياد بلاغًا من مقيم تعرّض إلى سرقة مبالغ مالية وأجهزة جوال من أشخاص.

وتمكنت الشرطة وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة أجياد، من القبض على الأشخاص بعد جمع المعلومات وإعداد كمين محكم، حيث قبض عليهم في منطقة المسفلة في مواقع متفرقة عدة.

وعثرت الشرطة معهم على أكثر من 9 آلاف ريال، وأجهزة جوال، وتم التحفظ عليهم، وبالفعل تعرّف المبلغ عليهم، فيما اعترفوا هم بارتكابهم هذه الجرائم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.