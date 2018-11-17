هل ينتهي دعم حساب المواطن بعد تسليم 12 دفعة للمستفيد؟

عادل الحربي (صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين، قائلًا إنه تسلم 12 دفعة من دعم حساب المواطن، وتسائل هل يستمر البرنامج بعدها للمستحقين أم انتهت الدفعات؟.

وأكد البرنامج من خلال رده على السؤال عبر خدمة العملاء، على أنه لا يوجد هناك مدة محددة للدعم؛ فالبرنامج قائم وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على الشخص فسيتم صرف الدعم بشكل شهري.

وأشار حساب المواطن إلى أن التسجيل متاح على مدار السنة للتقديم والاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.