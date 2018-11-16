انطلاق المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السعودية للعمود الفقري بمشاركة 80 متحدثا

محمد السعران(صدى):

ينطلق اليوم السبت المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السعودية للعمود الفقري بفندق الهلتون بجدة والذي يستمر يومان

ويتميز المؤتمر الثاني باستضافة خمس جمعيات عالمية وإقليمية وهي جمعية أمريكا الشمالية للعمود الفقري والجمعية الأوروبية للعمود الفقري وجمعية AOSpine العالمية والجمعية المصرية للعمود الفقري وشعبة الإمارات لجراحي الأعصاب، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء هذه الجمعيات في فعاليات المؤتمر وورش العمل. وتحقيقا لشعار المؤتمر ” نحو التميز في رعاية متعددة التخصصات للعمود الفقري ” ، يشارك في هذا المؤتمر ست جمعيات صحية سعودية وهي الجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب، الجمعية السعودية لجراحة العظام، الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، الجمعية السعودية لطب التخدير، الجمعية السعودية لطب الألم.

ويشارك أكثر من ثمانين متحدثا عالميا ومحليا من المتخصصين في أمراض العمود الفقري في ورش العمل وتقديم محاضرات وأوراق عمل حول أحدث المستجدات في الرعاية الصحية لأمراض العمود الفقري من منظور متعدد التخصصات التشخيصية والعلاجية والجراحية والتأهيلية. وسيتم عقد ثمان ورش العمل في يوم المؤتمر الأول، بينما سيتم مناقشة أكثر من تسعين محاضرة علمية خلال اليوم الثاني والثالث للمؤتمر. ويبلغ اجمالي ساعات التعليم المهني المستمر التي تم اعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لورش العمل والمؤتمر 46 ساعة.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات المهنية الصحية ودعما للابتكار الصحي، فقد أعلنت الجمعية السعودية للعمود الفقري قبل ستة أشهر عن مسابقة “حاضنة أعمال” لدعم شركات صحية ناشئة في مجال رعاية العمود الفقري. وقد تقدم للمسابقة 19 فريقا، وسيتم الإعلان عن الفريق الفائز خلال حفل افتتاح المؤتمر. حيث ستقوم الجمعية بتوفير الدعم المالي لاحتضان الشركة الناشئة لتهيئتها لدخول سوق العمل. كما سيتم الإعلان في حفل الافتتاح عن الفائزين بالمنح المالية البحثية والتي أعلنت عنها الجمعية للسنة الثانية على التوالي. وتهدف هذه المنح إلى تقديم دعم مالي للباحثين في مجال أمراض العمود الفقري. كما سيتم تقديم جوائز لأفضل الأبحاث المقدمة خلال المؤتمر.

وقد أقامت الجمعية السعودية للعمود الفقري هذا الأسبوع فعاليات تثقيفية حول أمراض العمود الفقري في عدة مستشفيات في جدة ومكة المكرمة على هامش نشاطات المؤتمر الثاني للجمعية. وقد تم توزيع بعض النشرات التثقيفية التي قامت الجمعية بإنتاجها بالتعاون مع جمعية أمريكا الشمالية للعمود الفقري. فقد قامت الجمعية بإنتاج 24 نشرة تثقيفية متوفرة على موقع الجمعية الرسمي على الإنترنت. وتأتي هذه الفعاليات استكمالا للنشاطات التثقيفية للجمعية في ” اليوم العالمي للعمود الفقري “والذييوافقيوم16أكتوبرمنكلعام.حيثأقيمتحملاتتثقيفيةفيستمدنالعامالماض يوثمانمدنهذاالعام،

استفاد منها أكثر من 8000 زائر، وشارك في تنفيذها أكثر من 700 متطوع.

والجدير بالذكر أن الجمعية السعودية للعمود الفقري هي جمعية مهنية صحية متعددة التخصصات تحت مظلة الهيئة

السعودية للتخصصات الصحية بدأت نشاطاتها في 15 رجب 1437هـ. وتشمل في عضويتها حوالي 400 ممارس صحي من تخصصات جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وطب الأشعة التشخيص ي والتداخلي وطب التخدير وعلاج الآلام والطب

الطبيعي وإعادة التأهيل وطب الأعصاب وتخصص العلاج الطبيعي والتمريض.