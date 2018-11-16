انطلاق المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السعودية للعمود الفقري بمشاركة 80 متحدثا
ينطلق اليوم السبت المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السعودية للعمود الفقري بفندق الهلتون بجدة والذي يستمر يومان
ويتميز المؤتمر الثاني باستضافة خمس جمعيات عالمية وإقليمية وهي جمعية أمريكا الشمالية للعمود الفقري والجمعية الأوروبية للعمود الفقري وجمعية AOSpine العالمية والجمعية المصرية للعمود الفقري وشعبة الإمارات لجراحي الأعصاب، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء هذه الجمعيات في فعاليات المؤتمر وورش العمل. وتحقيقا لشعار المؤتمر ” نحو التميز في رعاية متعددة التخصصات للعمود الفقري ” ، يشارك في هذا المؤتمر ست جمعيات صحية سعودية وهي الجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب، الجمعية السعودية لجراحة العظام، الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، الجمعية السعودية لطب التخدير، الجمعية السعودية لطب الألم.
ويشارك أكثر من ثمانين متحدثا عالميا ومحليا من المتخصصين في أمراض العمود الفقري في ورش العمل وتقديم محاضرات وأوراق عمل حول أحدث المستجدات في الرعاية الصحية لأمراض العمود الفقري من منظور متعدد التخصصات التشخيصية والعلاجية والجراحية والتأهيلية. وسيتم عقد ثمان ورش العمل في يوم المؤتمر الأول، بينما سيتم مناقشة أكثر من تسعين محاضرة علمية خلال اليوم الثاني والثالث للمؤتمر. ويبلغ اجمالي ساعات التعليم المهني المستمر التي تم اعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لورش العمل والمؤتمر 46 ساعة.
وفي مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات المهنية الصحية ودعما للابتكار الصحي، فقد أعلنت الجمعية السعودية للعمود الفقري قبل ستة أشهر عن مسابقة “حاضنة أعمال” لدعم شركات صحية ناشئة في مجال رعاية العمود الفقري. وقد تقدم للمسابقة 19 فريقا، وسيتم الإعلان عن الفريق الفائز خلال حفل افتتاح المؤتمر. حيث ستقوم الجمعية بتوفير الدعم المالي لاحتضان الشركة الناشئة لتهيئتها لدخول سوق العمل. كما سيتم الإعلان في حفل الافتتاح عن الفائزين بالمنح المالية البحثية والتي أعلنت عنها الجمعية للسنة الثانية على التوالي. وتهدف هذه المنح إلى تقديم دعم مالي للباحثين في مجال أمراض العمود الفقري. كما سيتم تقديم جوائز لأفضل الأبحاث المقدمة خلال المؤتمر.
وقد أقامت الجمعية السعودية للعمود الفقري هذا الأسبوع فعاليات تثقيفية حول أمراض العمود الفقري في عدة مستشفيات في جدة ومكة المكرمة على هامش نشاطات المؤتمر الثاني للجمعية. وقد تم توزيع بعض النشرات التثقيفية التي قامت الجمعية بإنتاجها بالتعاون مع جمعية أمريكا الشمالية للعمود الفقري. فقد قامت الجمعية بإنتاج 24 نشرة تثقيفية متوفرة على موقع الجمعية الرسمي على الإنترنت. وتأتي هذه الفعاليات استكمالا للنشاطات التثقيفية للجمعية في ” اليوم العالمي للعمود الفقري “والذييوافقيوم16أكتوبرمنكلعام.حيثأقيمتحملاتتثقيفيةفيستمدنالعامالماض يوثمانمدنهذاالعام،
استفاد منها أكثر من 8000 زائر، وشارك في تنفيذها أكثر من 700 متطوع.
والجدير بالذكر أن الجمعية السعودية للعمود الفقري هي جمعية مهنية صحية متعددة التخصصات تحت مظلة الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية بدأت نشاطاتها في 15 رجب 1437هـ. وتشمل في عضويتها حوالي 400 ممارس صحي من تخصصات جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وطب الأشعة التشخيص ي والتداخلي وطب التخدير وعلاج الآلام والطب
الطبيعي وإعادة التأهيل وطب الأعصاب وتخصص العلاج الطبيعي والتمريض.
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