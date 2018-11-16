إدارة النظافة تتعرف على المتسببين في تفريغ النفايات أمام المنازل

حمود العنزي (صدى):

أكدت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، أن إدارة النظافة تعرفت على سائق الضاغطة والعمال الذين قاموا بتفريغ النفايات أمام المنازل لأخذ الكرتون، عبر تقنية التتبع الموجودة على الضاغطة.

وتابعت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه تم إيقافهم عن العمل والتوجيه بترحيلهم، وإنذار المقاول، وتطبيق العقوبات النظامية في حقه، والتشهير بالسلوك الخاطيء والمخالف على جميع مقاولي النظافة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين.