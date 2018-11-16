برعاية صندوق موظفي سابك الخيري ” بر ” .. الجمعية الخيرية بالحبيل توقع عقد الشراكة مع تعليم رجال ألمع

محمد السعران(صدى):

قامت الجمعية الخيرية بمركز الحبيل بتوقيع عقد شراكة مع تعليم محافظة رجال ألمع لمشروع العطاء لإفطار طلاب وطالبات مدارس مركز الحبيل من أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية وذلك برعاية من صندوق موظفي سابك الخيري ( بر ).

من جهته أكد مدير إدارة التعليم برجال ألمع الأستاذ ” إبراهيم بن يحيى كدوان ” شكره وتقديره لصندوق موظفي سابك الخيري بر على دعم مشروع العطاء الذي يستهدف أبناء وبنات الأسر المستفيدة من خدمات جمعية البر الخيرية بمركز الحبيل هذه المبادرة .

كما قدم الأستاذ ” شرفي محمد عايض ” الشكر لإدارة التعليم وصندوق موظفي سابك الخيري بر على الرعاية ، مضيفاً أن هذه المبادرة تستهدف 277 طالباً وطالبة من أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية سائلاً الله تعالى أن يكتب الأجر لكل من ساهم في هذا العطاء وهذه المبادرة.

كما شكر قادة وقائدات المدارس الذي يشرفون على تنفيذ المشروع في مدارسهم وكل من تعاون من مرشدين ومعلمين ومرشدات ومعلمات بالمدارس سائلين المولى جل وعلا أن يكتب الاجر والمثوبة للجميع .