روسيا ترفض تسييس قضية الصحفي ” خاشقجي “

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو لا ترى أسبابًا للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع قضية وفاة الصحفي ” جمال خاشجقي ” على المستوى المناسب.

وقالت ” الوزارة ” ، إن موسكو عبرت عن ثقتها في عدم قبول تسييس قضية خاشقجي.

ومن جانبه صرح وزير الخارجية السعودي ” عادل الجبير ” ، في وقت سابق قائلًا: ” نرفض تدويل قضية خاشقجي، ولدينا جهاز قضائي فعال، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية، تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية.

وأضاف ” الجبير ” ، خلال مؤتمر صحافي، أن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات عن عدد من الاستفسارات، بخصوص قضية مقتل خاشقجي، مؤكداً أن ولي العهد السعودي الأمير ” محمد بن سلمان ” ليست له أي علاقة بالقضية.

وأكمل ” وزير الخارجية ” أن التحقيق في قضية خاشقجي مستمر، وهناك أسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن، مردفا أن القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران، وفقًا لما نشره موقع ” العربية. نت ” .