كلية التمريض تُشارك مرضى السكري

عبير شفلوت(صدى):

تزامناً مع اليوم العالمي للسكر نظمت عمادة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة أم القرى ممثلة في اللجنة الثقافية بالتعاون مع كلية التمريض وإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة وإدارة التوعية الصحية بصحة مكة ، برنامج (اليوم العالمي للسكري) والذي يهدف لتوعية وتثقيف الطالبات .

وذلك في جامعة أم القرى شطر الطالبات بالزاهر وبحضور كلٍ من سعادة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العامودي و الدكتورة هالة يحيى والدكتورة حسنات البشير مصطفى والدكتورة نجلاء فوزي طه وأعضاء هيئه التدريس وعدد من الطالبات .

إذ قدم طالبات التمريض تعريف عن داء السكري والأمراض المسببة له ، كذلك النشاط البدني لمرضى السكري وطُرق العناية بالقدمين ، كما قدّمن دليل التسوق والطهي الصحي للمصابين بداء السكري وحالة نقص السكر في الدم .

واستكمل البرنامج بعرض كيفية استخدام جهاز قياس نسبة السكر في الدم و تقديم المعلومات اللازمة لتفادي المسببات المؤدية إلى اضطرابات السكر .

الجدير بالذكر أن البرنامج قُدّم في عدة مستشفيات في مكة منها مستشفى الملك فيصل،مستشفى الزاهر و مستشفى النور .