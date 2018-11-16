شاب وفتاة يثيران غضب المغردين لارتكابهما فعل خادش للحياء عبر إنستغرام

خالد الظفيري(صدى):

تسببت واقعة خادشة للحياء بين شاب وفتاة على تطبيق إنستغرام، اليوم الجمعة، في حالة من الغضب العارم، وسط مطالب بعقابهما بعد استخفافهما بقيم وعادات المجتمع الكويتي المحافظ.

وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، من القبض على الشاب والفتاة بعد السلوك الخادش للحياء عبر إنستجرام، والذي تم عبر تقنية البث المباشر على الموقع.

ومن جانبهم أكد ” مواطنون كويتيون ” ، على ضرورة معاقبة مثل هؤلاء الذين يلجؤون إلى أفعال غير أخلاقية بهدف جذب الانتباه والشهرة، مشددين على أن الضرب بيد من حديد على هذه الأخطاء ستمنع تكرارها في المستقبل.

وطالبوا ” المغردين ” ، إدارة الجرائم الإلكترونية باتخاذ إجراء حاسم ضد مثل هذه الحسابات؛ لأنها تسيء إلى الكويت والكويتيين وتنشر ما وصفوها بـ ” القذارة ” والتصرفات المنحرفة، بغرض الشهرة والإساءة وتشويه سمعة الكويت وأهلها.