بعد الفوز على الجزائر.. رئيس اتحاد السلة: البطولة العربية كانت صعبة وقوية
كشف عبدالرحمن المسعد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، أن البطولة العربية للسلة كانت صعبة وقوية بحضور منتخبات كبيرة.
وأضاف : ” بحمد الله تمكنا من تحقيق لقب البطولة بعد التغلب على الجزائر بنتيجة 81/85 ” ، مضيفًا : ” هذه مرحلة من مراحل الإعداد لكأس آسيا لكرة السلة، والذي ستنطلق تصفياته في عام 2019 ” .
وفاز المنتخب السعودي لكرة السلة بلقب البطولة العربية للمنتخبات المقامة في القاهرة، اليوم، بعدما فاز بنتيجة 85-81 على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.
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