بعد الفوز على الجزائر.. رئيس اتحاد السلة: البطولة العربية كانت صعبة وقوية

طلال الغامدي(صدى):

كشف عبدالرحمن المسعد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، أن البطولة العربية للسلة كانت صعبة وقوية بحضور منتخبات كبيرة.

وأضاف : ” بحمد الله تمكنا من تحقيق لقب البطولة بعد التغلب على الجزائر بنتيجة 81/85 ” ، مضيفًا : ” هذه مرحلة من مراحل الإعداد لكأس آسيا لكرة السلة، والذي ستنطلق تصفياته في عام 2019 ” .

وفاز المنتخب السعودي لكرة السلة بلقب البطولة العربية للمنتخبات المقامة في القاهرة، اليوم، بعدما فاز بنتيجة 85-81 على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.