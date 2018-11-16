ماذا تريد الدوحة من مقديشو؟.. قطر تدعم إرهابيًا لرئاسة الصومال

طلال الضوي(صدى):

في إطار محاولات قطر المستميتة لجعل لها حلفاء في قارة أفريقيا، فقد دعَّمت الدوحة مؤخرًا واحدًا من أخطر الإرهابيين في العالم للترشح للانتخابات الرئاسية في الصومال.

وتريد الدوحة أن يصبح أبو منصور مختار روبو، رئيسًا للصومال حيث ستجرى الانتخابات في مدينة بيدوا، جنوب غرب الصومال، في 17 من الشهر الجاري.

وكان ” روبو ” قد ظهر خلال السنوات الماضية على وسائل إعلام قطرية، ومن هذه المرات عندما ظهر في عام 2009 في حلقة من برنامج تلفزيوني في قناة قطرية بالدوحة، قائلاً : ” لا نريد أن نعتدي على أحد، نريد أن نصلح أرضنا، والدين الإسلامي ليس بالإكراه ” .

وكانت واشنطن قد وضعت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال روبو أو قتله في عام 2012، فيما أصدرت الخارجية الأمريكية قراراً بإلغاء المكافأة، بعد انتشار معلومات تؤكد دخوله في مفاوضات سرية مع الحكومة الصومالية، وذلك العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن روبو سلّم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية روبو شهادة الترشح كأول مرشح أعلن استعداده خوض السباق الرئاسي في ولاية جنوب غربي الصومال.