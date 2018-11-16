بالفيديو.. معلم يبادل طلابه التحية قبل بداية الحصة.. و ” السنيدي ” يشيد بتجربته

علي القحطاني (صدى):

طبق أحد المعلمين دراسة تنص على أن وقوف المعلم وتحية طلابه عند باب الفصل قبل بداية الدرس تُسهم في زيادة نسبة مشاركتهم وتفاعلهم داخل الحصة بنسبة 20 ٪ وتقلل من الفوضى بنسبة 9 %.

وأظهر مقطع فيديو متداول المعلم وهو يقف على باب الفصل وبادل طلابه التحية قبل بدء الحصة الدراسية، ووصف الدكتور سليمان السنيدي مدرب في الإشراف التربوي ودكتوراه في مناهج وطرق تدريس، التجربة بالروعة والسعادة.