مدير شرطة الحدود الشمالية: زيارة خادم الحرمين وولي عهده للمنطقة مناسبة غالية علينا

سعيد العجل (صدى):

اعتبر مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية، اللواء جعيدان متعب المطيري، زياردة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لمنطقة الحدود الشمالية مناسبة غالية على نفوسنا جميعاً.

وقال في كلمته بهذه المناسبة:

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبه آجمعين

وبعد…

زيارة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لمنطقة الحدود الشمالية تعد مناسبه غاليه على نفوسنا جميعاً و تعبيراً صادقاً عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب الوفي لقيادته وترسيخاً للوحدة الوطنية بين أبناء المملكة العربية السعودية والتي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهي وغدآ مشرق بإذن الله تعالى كما تجسد معاني الوفاء لقادةً أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبح له مكانة كبيرة بين دول العالم ، وبمشيئة الله تعالى سوف تشهد منطقة الحدود الشمالية من خلال هذه الزيارة الكريمه مزيدا من مشاريع العطاء والخير التي تساهم في دعم التنمية في جميع المجالات،

وفِي النهاية لا أملك إلا ان اتوجه للعلي القدير ان يحفظ بلادنا المباركة و قيادتنا الرشيدة ومجتمعنا السعودي الوفي انه على ذلك قدير .