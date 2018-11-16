الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط أكثر من ١٠٢ الف لتر من الخمور.

محمد السعران(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك بأن قوة الطوارئ والدوريات تمكنوا بتوفيق الله يوم الجمعة الموافق 1440/3/8 هـ من ضبط معمل متكامل لتصنيع خمور حيث احتوى ‏على كمية كبيرة جداً بلغت ( 102,072 ) مائة والفين واثنان وسبعون لترا من الخمور المصنعة محلياً والمهيأة للترويج، بالإضافة إلى معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها وذلك في إحدى المزارع بأبومعن بمحافظة القطيف،كما عثر بالموقع على جواز إثيوبي ومحفظة بها هوية زائر يمني وجواز ليمني آخر، وقد تم إعداد المحاضر اللازمة بذلك وتسليم الموقع وما احتوه من مضبوطات لجهة الإختصاص .

وأكد المبارك بأن رجال المجاهدين عازمون على الحد من انتشار هذه السموم بين شباب الوطن والقضاء عليها.