” أمن الطرق ” يسلم شخصين بحوزتهما 195 حبة ” كبتاجون ” لمكافحة مخدرات بحرة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة فرقة من مكافحة مخدرات بحرة، من السيطرة على شخصين، وتسليمهما لمكافحة المخدرات بعد محاولتهما الفرار بمركبتهما، وبعد إيقافهما هربًا على الأقدام.

وجاء ذلك بعدما اشتبهت إحدى الدوريات المساندة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمركز الشعيبة، بعد مفرق الخرقاء باتجاه مكة على طريق الساحل، بمركبة من نوع مازدا.

وبعد إيقافها تم اكتشاف أن المركبة يستقلها شخصان سعوديا الجنسية، وتم تفتيش الأشخاص والمركبة ووجد عدد كيسين نايلون؛ الأول به عدد (100) حبة كبتاجون، والثاني بداخله عدد (95) حبة كبتاجون، بعد أن قاما برميهما بجانب السيارة، وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات بحرة.