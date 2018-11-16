بي إيه إي سيستمز تعلن عن 15 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

يتوافر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين في شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.

وأعلنت الشركة أن العمل بفروع الشركة في كلًا من الرياض، والطائف، والظهران.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل ميكانيكي- التايفون.

. مهندس هياكل الطائرات.

. مشرف الكترونيات- التايفون.

. مشرف ميكانيكي- التايفون.

. مشرف أول ميكانيكي الخدمات الأرضية- التايفون.

. مشرف أول ميكانيكي- التايفون.

. خبير حلول الصيانة- التايفون.

. منسق تراخيص التدريب- التايفون.

. مشرف فني الكترونيات- التايفون.

. مشرف فني ميكانيكي- التايفون.

. مشرف التسلح- التايفون.

. مشرف فني التسلح- التايفون.

. أخصائي أول سلسلة التوريد.

. فني صيانة الطائرات.

. مشرف خلايا التدريب- التايفون.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــا..