” أبو سنة ” قتل زوجته الخائنة بـ 96 طعنة

القاهرة(صدى):

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، وقوع جريمة قتل بشعة، في مدنية ” العياط ” جنوب محافظة الجيزة المصرية، إرتكبها زوج الذي يدعى “ناصر” والشهير بـ أبو سنة، صاحب الـ32 سنة ضد زوجته التي مزق جسدها بسكين وسدد لها 96 طعنة، وفر هاربًا لمدة 48 ساعة ” .

جاء تلك الحادثة عقب خروج الجاني من السجن حيث وجد زوجته على علاقة بشاب من أهالي القرية، وحملت منه سفاحًا، فقرر معاقبتها، بهدوء تام نفذ جريمته.

تم تحرر ” محضر بالواقعة ” ، وإحالة المتهم للنيابة التي أصدرت قرارًا بحبسه بعدما سجلت الاعترافات بالصوت والصورة أثناء تمثيله الجريمة، وتمت إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارًا بإعدامه في الاتهامات المنسوبة إليه.

وبمواجهة المتهم إعترف بجريمته قائلًا: ” كنت محبوس على ذمة قضية مخدرات، وبعد ما خرجت بكفالة، عرفت من أهالي المنطقة أن مراتي على علاقة بشاب، وعرفت أن هي كمان حامل، قررت التخلص منها، كنت قاعد على القهوة، خلصت الشيشة بتاعتي، وفتحت باب الشقة، ودخلت على المطبخ على طول مسكت أكبر سكين، وهي كانت قاعدة في الصالة، فضلت أطعن فيها وهي حاولت تقاوم، بس في الآخر دبحتها، دي النهاية، ست خاينة ” .