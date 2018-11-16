نشر : منذ 1 ساعة 1٬414 2 الاخبار المحلية أمطار على محافظة محايل محايل(صدى): هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل شملت معظم ارجاء المحافظة ، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد . الوسوم:محايل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34808 ] نشر منذ 1 ساعة
يازين المنظر يا ليتني محايليه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3480 ] نشر منذ 1 ساعة
لست محرومه ولي رباً رحيم
كل الديار تتشرف بك
مبروكين الخيرات يا اهل محايل
وش قصة الثلوج اللي جتهم صحيحه ولا اماكن ثانيه في الجنوب
وصلني مقطع يقول في عسير
ﻷن اللي اعرفه في الشمال فياليت احد يوضح مصداقية الخبر