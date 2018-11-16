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أمطار على محافظة محايل

أمطار على محافظة محايل
محايل(صدى):

هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل شملت معظم ارجاء المحافظة ، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3480 ] نشر منذ 1 ساعة

لست محرومه ولي رباً رحيم
كل الديار تتشرف بك

مبروكين الخيرات يا اهل محايل
وش قصة الثلوج اللي جتهم صحيحه ولا اماكن ثانيه في الجنوب
وصلني مقطع يقول في عسير
ﻷن اللي اعرفه في الشمال فياليت احد يوضح مصداقية الخبر

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