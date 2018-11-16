المنتخب الوطني تحت 21 عامًا يفوز على شقيقه العماني وديًا

نواف السالم(صدى):

تغلب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا على شقيقه منتخب عمان في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن معسكر الأخضر المُقام في إطار برنامجه الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وجاء هدف الأخضر عن طريق اللاعب سعد السلولي في الدقيقة (76) من شوط المباراة.

ودخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بقائمة مكونة من: أمين بخاري في حراسة المرمى، وعمر العودة، وعبدالإله العمري، وعون السلولي، وحسين قاسم، ويوسف الحربي، وعلي الأسمري، وحسن القيد، وراكان الشملان، وعبدالرحمن اليامي، وسعد السلولي.

ويعاود المنتخب الوطني تدريباته غدًا السبت بحصة صباحية ضمن معسكره في جدة الذي يمتد حتى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري.

الجدير بالذكر، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت المنتخب الوطني تحت 21 عامًا في المجموعة “الرابعة” إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف، وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستقام منافساتها في شهر مارس المقبل.