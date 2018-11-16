بالصور.. محمد صلاح يقود مصر لفوز قاتل على تونس

ماجد محمد(صدى):

قاد الدولي المصري، محمد صلاح، منتخب بلاده إلى الفوز على نظيره التونسي، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب برج العرب بمصر ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية والمؤهلة لكأس الأمم والتي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

وافتتح المنتخب التونسي الأهداف بعد تسجيل نعيم السليتي عند الدقيقة 14 في مرمى مصر، فيما تعادلت مصر عن طريق محمود حسن تريزيجيه عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل هدف لهدف.

وفي الشوط الثاني، سجّل باهر المحمدي الهدف الثاني لمصر عند الدقيقة 60، وعادل نعيم السليتي لتونس عند الدقيقة 72 قبل أن يسجل محمد صلاح هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورغم خسارة المنتخب التونسي إلا أن نسور قرطاج حافظوا على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، في المقابل جاء المنتخب المصري ثانيًا بنفس عدد النقاط إلا أن فارق الاهداف لصالح تونس.

ومن المقرر أن يتم حسم صدارة المجموعة في مباراة الجولة الأخيرة حيث سيخرج المنتخب المصري لملاقاة النيجر، في المقابل تستضيف تونس نظيره منتخب إي سواتيني.