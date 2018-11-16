“صحة الرياض” تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

محمد السعرن :تصوير - بندر العصيمي (صدى):

نظمت “صحة الرياض” اليوم الجمعة فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية بعنوان “الشباب والصحة في عالم متغير”، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفي به العالم سنوياً، في العثيم مول خريص .

وتهدف الفعاليات لرفع الوعي بمشاكل الصحة النفسية حول العالم والاكتشاف المبكر لأعراض الاضطرابات النفسية وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصحة الوقائية والوقاية منها، وتعزيز نظم المعلومات والأدلة والبحوث المتعلقة بالصحة النفسية وتحريك وتفعيل الجهود لدعمها.

وأوضح مدير ادارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة د. صفا بنت حسين علام أن “صحة الرياض” دأبت على المساهمة والمشاركة بفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق العاشر من أكتوبر في كل عام إيمانا منها بأهمية هذا الجانب في الصحة العامة، مشيرة أن الفعاليات تهدف لخفض معدلات المرض والوفيات بمنطقة الرياض الناتجة من الاصابة بالامراض النفسية الشائعة عن طريق الكشف والعلاج المبكر ، وتعزيز الوعى الصحى حول عوامل الخطورة المؤدية للاصابة بالامراض النفسية الشائعة وازالة الوصمة المحيطة بالامراض النفسية ، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الامراض النفسية الشائعة .

وتضمنت الفعاليات عدة أركان استعرضت أهم الخدمات المقدمة لعدد من الجهات المختصة في مجال الصحة النفسية التابعة لصحة الرياض التي تقدم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات بشكل عام والتعريف بخدماتها وركن لمجمع الأمل للصحة النفسية، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، واللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية .

ويشار

أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة القيام بالكثير من العمل لمساعدة اليافعين والشباب فى بناء القدرة على الصمود بوجه المشاكل النفسية منذ سن مبكرة للحيلولة دون اصابتهم باضطرابات واعتلالات نفسية وانه بامكان الوالدين والمعلمين مد يد العون للاطفال واليافعين فى اكتساب المهارات الحياتية التى تساعدهم على التكيف مع ما يواجهونه يوميا من تحديات فى المنزل والمدرسة .