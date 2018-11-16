ضبط شرطي يستغل سلطته لاغتصاب الأطفال

لندن(صدى):

كشفت ” وسائل إعلام ” بريطانية، اليوم الجمعة، إلقاء الشرطة البريطانية القبض على أحد أفرادها بتهمة اغتصاب طفلة بعمر 13 عام، وكشفت التحقيقات عن استغلال الشرطي لسلطته في تنفيذ جريمتين متشابهتين من قبل.

وقالت ” وسائل الإعلام ” ، إن الشرطي ” إيان نود ” ، البالغ من العمر 30 عام، استخدم سلطاته في استهداف الفتيات الصغيرات والإيقاع بهم، وتم اتهامه بالفعل في جريمة سابقة ولكنه تهرب منها.

وأوضح المدعي العام ” أوين إدورادز ” ، أمام المحكمة أن ” نود ” الأب لطفل واحد، تلقى شكوى وصورا تثبت الاعتداء على إحدى ضحاياه، وعندما حضر إلى منزلها من أجل التحقيق، اقتادها إلى مكان منعزل وقام باغتصابها ولم يكتف بذلك ولكنه قام أيضًا بتصوير جريمته.

وعاد ” نود ” ، للعمل مع شرطة مقاطعة شيشير، بعدما لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضده وعلى الرغم من ثبوت ارتكابه جرائم جنسية ضد الأطفال الآن.

ومن المنتظر أن يتم الحكم على ” نود ” ، في محكمة ليفربول التاجية الشهر المقبل، وقد قدمت شرطة ” شيشسر ” اعتذارًا رسميًا عما حدث، وأعلنت أنها بصدد القيام بفرز لأعضائها وإجراء تفتيش أكثر صرامة.