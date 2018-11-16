مرور الجوف يضبط قائد مركبة يمارس التفحيط أمام إحدى المدارس ” فيديو “

علي العنزي(صدى):

تمكنت إدارة مرور الجوف من ضبط قائد مركبة من نوع ” تويوتا “، بعد أن تعمد ممارسة التفحيط أمام إحدى المدارس أثناء خروج الطلبة من المدرسة.

وأكد مرور الجوف إنه تمكن من حجز المركبة التي مارس بها قائدها التفحيط أمام إحدى المدارس وقت خروج الطلبة، مشير إلى أنه سيتم عرضه على الهئية المرورية لتشديد العقوبات بحقه.

يذكر أن مرور الجوف سبق وأن حذر من ارتكاب المخالفات المرورية؛ مؤكدًا أنه سيتعامل معها بكل حزم؛ وبالذات المخالفات التي تهدد حياة مستخدمي الطرق؛ مطالبًا أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم لكي لا يعرّضوهم للعقوبات المرورية، وتمنى السلامة للجميع.