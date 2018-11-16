الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في جازان

تركي السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة النسبية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل الإنذار منطقة جازان: ” فيفا، والعارضة، والدائر، وفرسان، وأبو عريش، وجيزان والأجزاء المجاورة لها، تشمل الأجزاء الساحلية. ”

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن هذه الحالة ستبدأ اليوم في تمام الساعة 25 : 18 مساءً، وتنتهي في الغد السبت الساعة 5 صباحًا.