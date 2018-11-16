” التعليم ” تحظر على منسوبيها قبول الهدايا والخدمات والتكريمات

نايف السالم(صدى):

طالبت وزارة التعليم، منسوبيها بعدم قبول الهدايا أو الخدمات التي تعرض عليهم، وكذلك عدم قبول أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية.

وأوضحت مصادر، أن هذا الأمر جاء في الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، حيث تضمنت الوثيقة عدم قبولهم أَي تسهيلات أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم معاملات رسمية مع جهته.

كما حظرت الوزارة على منسوبها استخدام أي معلومة حصل عليها بحكم عمله، في الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي لعدم التأثير على نزاهة منسوبي الوزارة في تنفيذ مهامه الوظيفية أو التأثير على قراراته في الالتزام بأداء عمل أو الامتناع عنه.