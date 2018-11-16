الأمر بالمعروف توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن حاجتها لشغل الوظائف (المستثناة) (بالمستجدين)، عن طريق التعيين لحملة المؤهل الجامعي من ذوي التخصصات الشرعية وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

وأوضحت أنه على الراغبين لشغل تلك الوظائف ممن توفر لديهم الشروط المطلوبة والتقديم عن طريق الفرع الذي يرغب العمل فيه، على أن يقتصر على فرع واحد فقط، مشيرة إلى أن الفترة المتاحة للتقديم 15 يومًا تبدأ من تاريخ 10/3/1440م.

ولمعرفة تفاصيل أوفى عن الوظائف والتقديم عليها، يرجى الدخول على الرابط:هنــــا..