مدير الهلال الأحمر بالباحة يزور مسعف بعد تعرضه لحادث مرور

إبراهيم الزهراني(صدى):

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي بزيارة مساء امس للموظف المسعف عبدالله سالم سفر الغامدي أحد موظفي مركز الهلال الاحمر بالعقيق بمنطقة الباحة، والذي كان قد تعرض لحادث مروري صباح يوم الاثنين الماضي ، متمنياً له الشفاء العاجل، ورافقه بالزيارة المساعد للشؤون الإسعافية بالمنطقة، ومدير العلاقات العامة والإعلام، ومدير القيادة الميدانية ، وعدد من منسوبي الفرع بمنطقة الباحة

وشكر المدير العام إدارة مستشفى الملك فهد بالباحة على التنسيق للزيارة وما تم تقديمه من خدمات طبية

وصرح في حينه المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: بانه وردنا بلاغ على الرقم الموحد لغرفة العمليات 997 صباح يوم الاثنين يفيد بوجود حادث انقلاب ، والموقع العقيق طريق المطار بجوار البسامي؛ فتم توجيه فرقه إسعافية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح أن الحادث عبارة عن اصطدام ونتج عنه اصابه بليغة بالراس.

وقال الزهراني: تم تقديم الخدمة الإسعافية للاصابه بالموقع، ونقلها، لمستشفى العقيق العام.

وأوضح الزهراني أن الحادث كان لأحد الزملاء بمركز اسعاف الهلال الأحمر بالعقيق، ومن الكفاءات المتميزة ،مبيناً أنه قد تم الاطمئنان على صحته من قِبل مسؤولي الهيئة، وعلى رأسهم معالي رئيس الهيئة، ومسولي الهيئة وبمتابعة المدير العام للفرع بالمنطقة، وحضور مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، والقائد الميداني، وعدد من منسوبي الهيئة داخل المستشفى، في حين تم نقله من مستشفى العقيق لمستشفى الملك فهد وادخل العناية المركزه، سائلين الله له الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية.