بالفيديو والصور.. الأخضر يحقق فوزًا مستحقًا على اليمن
حقَّق المنتخب الوطني، فوزًا على نظيره اليمني، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب الأمير محمد بن فهد، مساء اليوم.
وأحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم عبدالرحمن غريب، في الدقيقة 33، حيث توغل داخل منطقة الجزاء وسدد قوية سكنت شباك المنتخب اليمني.
يأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تقام في شهر يناير المقبل بالإمارات.
الهدف الأول لمنتخبنا الأخضر سجله اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة 33
المنتخب السعودي 1 : 0 المنتخب اليمني
#السعودية_اليمن
#دوري_بلس pic.twitter.com/kOMK1Gik06
— دوري بلس (@dawriplusksa) November 16, 2018
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3480 ] نشر منذ 1 ساعة
منتخب اليمن تطور كثير يستحق الاحترام
منتخبنا لا زالت الاخطاء موجوده
يحتاج بيتزي تداركها قبل اللقاءات الرسمية