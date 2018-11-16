بالفيديو والصور.. الأخضر يحقق فوزًا مستحقًا على اليمن

ماجد محمد(صدى):

حقَّق المنتخب الوطني، فوزًا على نظيره اليمني، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب الأمير محمد بن فهد، مساء اليوم.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم عبدالرحمن غريب، في الدقيقة 33، حيث توغل داخل منطقة الجزاء وسدد قوية سكنت شباك المنتخب اليمني.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تقام في شهر يناير المقبل بالإمارات.