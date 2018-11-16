التصنيع الوطنية: وظائف هندسية وفنية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الجمعة، عن توافر وظائف فنية وهندسية، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والجبيل، وينبع ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أنَّ التقديم مُتاح بدءًا من أمس الخميس، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” أخصائي أول تنمية التسويق ” الرياض ” ، مشغل- بولي إيثيلين عالي الكثافة، مشرف- بولي إيثيلين عالي الكثافة، محلل- صيانة الكيماويات، محلل- صيانة مونومر، مهندس- سلامة العمليات ” الجبيل ” ، ومشرف- صيانة كهربائية ” ينبع ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:

https://career5.successfactors.eu